lunedì, 13 Luglio , 26

Fs, si apre l’era Strisciuglio: nominato Ad con mandato triennale

(Adnkronos) - Si chiude l’era Donnarumma, si apre...

Muore a 38 anni l’arbitro olandese Rob Dieperink

(Adnkronos) - Lutto nel mondo del calcio: è...

Tivoli, accoltella il figlio alla gola: arrestato 44enne

(Adnkronos) - Con un coltello da cucina ha...

Incendi, Vigili del fuoco al lavoro dal Piemonte al Sud: “Bruciati +15% ettari rispetto a scorso anno”

(Adnkronos) - Vigili del fuoco in azione dal...
HomeVideo NewsLe immagini dei droni marini Usa quando colpiscono un porto iraniano
le-immagini-dei-droni-marini-usa-quando-colpiscono-un-porto-iraniano
Le immagini dei droni marini Usa quando colpiscono un porto iraniano
Video News

Le immagini dei droni marini Usa quando colpiscono un porto iraniano

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Diffuse dall’esercito americano

Milano, 13 lug. (askanews) – Le immagini diffuse dal Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) mostrano presumibilmente droni navali impiegati per la prima volta in combattimento contro il porto iraniano di Bandar Abbas. Tre droni Corsair statunitensi hanno preso di mira “un impianto di manutenzione di sottomarini e navi” nel porto domenica, segnando “la prima volta che le forze americane hanno impiegato droni navali in operazioni di combattimento”, scrive il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) su X.

Previous article
Meloni si commuove davanti ai resti della Croma di Giovanni Falcone

POST RECENTI

Video News

Meloni si commuove davanti ai resti della Croma di Giovanni Falcone

"Grazie dell'emozione che mi avete regalato"Milano, 13 lug. (askanews) - Non è riuscita a trattenere le lacrime di commozione Giorgia Meloni durante la cerimonia dello...
Video News

Meloni allo svelamento dell’auto di Falcone: un’emozione tagliente

Ti mette di fronte alla storia con la S maiuscolaMilano, 13 lug. (askanews) - "Sono una persona abbastanza abituata a parlare in pubblico, però anche...
Video News

“Tevere in Danza”, il Balletto di Roma all’Art Forum Wuerth Capena

Al via TiD26, nel borgo di Nazzano la seconda edizione della rassegnaRoma, 13 lug. (askanews) - L'Art Forum Wuerth Capena ha accolto venerdì 10 luglio...
Video News

Iran: non permetteremo a Washington di interferire a Hormuz

"Cooperazione con Usa dei paesi del Golfo sarà considerata atto di guerra"Milano, 13 lug. (askanews) - L'Iran ha avvertito che non tollererà alcun intervento statunitense...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.