le-immagini-dell’operazione-ragnatela:-distrutti-i-bombardieri-russi

I droni ucraini hanno colpito basi fino alla Siberia

Milano, 4 giu. (askanews) – Bombardieri russi colpiti e distrutti da un drone ucraino. Queste immagini diffuse dal servizio di sicurezza di Kiev mostrano in azione “Ragnatela”, nome dell’operazione ucraina su larga scala che ha colpito diversi aeroporti in tutta la Russia distruggendo aerei militari dal valore di miliardi con droni molto meno avanzati. L’operazione è stata pianificata per oltre un anno ed è considerata un grande successo militare da Kiev, dopo 3 anni di guerra in inferiorità numerica per uomini e capacità militare. Secondo quanto riferito dal presidente Zelensky sono stati utilizzati 117 droni ed è stato colpito il 34% dei vettori di missili cruise strategici negli aeroporti militari russi, comprese basi aeree lontane, anche in Siberia. I droni sono stati lanciati da camion nelle immediate vicinanze di basi aeree nel cuore della Russia., tutti gli agenti ucraini che hanno partecipato all’operazione sono rientrati in sicurezza, secondo quanto riferito da Kiev.Secondo gli analisti militari sentiti da Afp l’attacco non cambierà le sorti della guerra, ma ha messo in difficoltà Mosca sui raid a lungo raggio contro l’Ucraina, oltre ad aver testato sul campo nuove strategie militari nell’uso tattico dei droni.