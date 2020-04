Le incertezza sul ritorno a scuola a settembre

Ansia e incertezza avvolgono studenti e famiglie sulla ripresa regolare dell’attività didattica. Che volto avrà la scuola che ripartirà a settembre? Sarà un volto coperto da una mascherina? E la didattica a distanza si alternerà con quella in presenza? Le ipotesi e le voci si rincorrono, nessuno però è in grado di dare una risposta precisa in questo momento.

La ripresa scolastica si inserisce nel quadro più generale della Fase 2 dell’emergenza: servono dati e certezze. Al ministero dell’Istruzione si lavora per i provvedimenti attuativi del decreto scuola approvato il 6 aprile dal Consiglio dei Ministri e in vigore dal 9 aprile.

