Sale la tensione tra i vicoli, tutto è cominciato con la cancellazione della scritta inneggiante ai Sibillo in Piazza San Gaetano

Un segno tangibile che i Mazzarella fossero tornati a riconquistare posizioni sullo scacchiere criminale cittadino, si è avuto quando la scritta inneggiante ai Sibillo, che campeggiava in Piazza San Gaetano, è stata cancellata. Un sintomo importante che ha testimoniato come il gruppo originario dell’area orientale stesse pian piano rioccupando tutti gli spazi perduti in mesi di lotta contro le fazioni avverse. Secondo riscontri investigativi, partendo da Forcella, passando a San Giovanni a Teduccio, alle Case Nuove, al Vasto, e poi di nuovo nell’area Est,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Le indagini: il clan Mazzarella si riposiziona nel centro di Napoli proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento