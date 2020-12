AGI – Sono all’insegna della fantasia e del virtuale le tante iniziative con cui le principali città italiane si apprestano a festeggiare un Capodanno caratterizzato dalle restrizioni per il Covid che collocheranno l’intera penisola in zona rossa. Quella notte il coprifuoco che scatta alle 22 sarà esteso fino alle 7 del mattino, ma nessuno ha voluto rinunciare ad accogliere in allegria un nuovo anno mai così atteso:

Napoli

L’amministrazione comunale di Napoli ha cancellato il tradizionale spettacolo di fuochi pirotecnici da Castel dell’Ovo, sospeso magicamente nello scenario del golfo di Napoli, con cui il capoluogo campano saluta da decenni l’arrivo del nuovo anno.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Le iniziative nelle città italiane per il Capodanno in coprifuoco proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento