Le magiche variazioni per violino di David Garrett

Millennium Symphony èun nuovo capolavoro del crossover

Milano, 25 feb. (askanews) – David Garrett continua ad incantare il mondo della musica con le brillanti variazioni del suo violino. Maestro del crossover unico nel suo genere, ha cancellato i confini tra musica classica e pop, aprendo nuove dimensioni acustiche. L’album Millennium Symphony, il nuovo capitolo nella sua carriera, trasforma i più grandi successi degli ultimi 25 anni in straordinari paesaggi sonori.”E’ un album concettuale, che si basa sull’idea di trovare le canzoni più belle e stimolanti del pop rock e della musica dance elettronica e inserirle in un contesto molto sinfonico. Ecco da dove nasce il nome Millennium Symphony. Quindi ho cercato e trovato grandi pezzi che funzionano per il mio strumento ma che avessero una sostanza musicale di qualità da riarrangiare per un’orchestra” racconta il violinista tedesco americano.Il tutto abbinato a una nuova direzione dal vivo con un tour mondiale, che vedrà Garrett, esibirsi dal vivo anche in Italia, con tre date ad aprile del prossimo anno a Roma, Padova e Milano. Ci saranno alcune sue grandi hit che il pubblico ama, ma sarà uno spettacolo completamente nuovo.”Sono molto orgoglioso di dire che penso che si adatti in modo incredibile al mio modo di suonare. Sono due ore di fuochi d’artificio, d’intrattenimento, di grande musica, di eccitazione. E quindi sono molto emozionato per questo nuovo progetto. Penso che la gente lo apprezzerà molto” conclude Garrett.