“Le mani del Covid”sulla Serie A, ci sono altri due positivi: il comunicato del club

Il covid19 sta piegando l’intera società civile e il mondo del calcio, al di là dei grandi capitali che smuove, non può fare eccezione. La sola Serie A è piena di calciatori positivi e anche la competizione rischia di essere condizionata (se non falsata) dall’esito dei tamponi. Ecco il recentissimo comunicato del Parma:

“Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ultimo ciclo di tamponi ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, fatta eccezione per due calciatore che sono risultati positivi e saranno indisponibili per la gara di domani: si tratta di due ripositivizzazioni in due soggetti asintomatici. Gli atleti rimarranno in isolamento e saranno sottoposti a nuovi controlli nelle prossime 48 ore“.

