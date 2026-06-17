le-mani-di-napoli-porta-l’eccellenza-sartoriale-italiana-al-centro-del-dibattito-internazionale

ROMA – Firenze si prepara ad accogliere “The Art of Tailoring & Craftsmanship – A Global Dialogue”, il prestigioso appuntamento internazionale dedicato alla sartoria, all’artigianato e alla manifattura d’eccellenza, in programma il prossimo 17 giugno 2026, dalle ore 15.00, nella storica cornice di Palazzo Gondi, nel cuore della città, durante i giorni di Pitti Uomo. Promosso da Le Mani di Napoli, il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio sartoriale e manifatturiero italiano, favorendo il dialogo tra tradizione e innovazione e creando occasioni di confronto tra professionisti, imprese, istituzioni e nuove generazioni.

Dopo mesi di lavoro, incontri istituzionali e relazioni sviluppate con realtà nazionali e internazionali, l’iniziativa giunge alla sua prima edizione consolidandosi come una delle più significative occasioni di incontro dedicate al mondo dell’artigianato di alta qualità e della cultura del saper fare. L’evento si realizza con il sostegno di importanti interlocutori istituzionali, tra cui Firenze Fiera, il Comune di Firenze e la Regione Toscana, che hanno condiviso la visione di un progetto orientato alla promozione delle eccellenze produttive italiane e alla valorizzazione delle competenze artigiane come patrimonio economico, culturale e sociale.

Per la prima volta oltre venticinque maestri sarti e artigiani provenienti dall’Italia e dall’estero si confronteranno all’interno di una piattaforma internazionale di dialogo e networking, pensata per favorire nuove opportunità di collaborazione e sviluppo tra i diversi attori del settore.

Il programma della giornata prevede: esposizioni sartoriali e tessili; workshop e dimostrazioni dal vivo; talk e approfondimenti culturali; presentazioni aziendali; incontri B2B e networking internazionale; momenti di confronto tra tradizione, innovazione e nuove generazioni. Una giornata dedicata al valore delle competenze manuali, della creatività e della trasmissione del sapere, elementi che rappresentano il fondamento dell’eccellenza artigianale italiana.

Accanto alle più autorevoli realtà sartoriali saranno presenti alcuni tra i principali lanifici e marchi del settore tessile e manifatturiero internazionale, tra cui Piacenza 1733, Fratelli Tallia di Delfino, Lanificio F.lli Cerruti, Carnet, Cuoio di Toscana, Brunello Fodere e numerose altre aziende che hanno scelto di sostenere il progetto, contribuendo al dialogo tra tradizione artigianale, innovazione produttiva e sviluppo internazionale L’iniziativa si avvale inoltre del sostegno di LDV Life – La Dolce Vita e di John Meadow, main sponsor dell’evento, il cui contributo ha accompagnato il percorso di crescita del progetto e la sua apertura verso una dimensione sempre più internazionale. La partecipazione di partner provenienti da contesti diversi conferma il crescente interesse nei confronti della sartoria, dell’artigianato e della manifattura di qualità come settori strategici per la promozione del Made in Italy nel mondo.

Per Le Mani di Napoli, “The Art of Tailoring & Craftsmanship – A Global Dialogue” rappresenta un ulteriore passo nel percorso di costruzione di una rete internazionale permanente capace di mettere in relazione maestri artigiani, imprese, istituzioni, scuole e nuove generazioni, favorendo la diffusione e la tutela delle competenze che costituiscono il patrimonio manifatturiero italiano. Come annunciato nel corso della conferenza stampa istituzionale di presentazione, il progetto è destinato a evolversi in una piattaforma globale e itinerante, capace di attraversare Paesi e culture differenti mantenendo sempre al centro il valore del Made in Italy e delle sue eccellenze produttive.

Il Vicepresidente de Le Mani di Napoli – Damiano Annunziato ha così dichiarato: “The Art of Tailoring & Craftsmanship – A Global Dialogue” rappresenta un’importante occasione di confronto e valorizzazione del patrimonio sartoriale e manifatturiero italiano in un contesto internazionale. Attraverso questa iniziativa intendiamo favorire il dialogo tra tradizione, innovazione e nuove generazioni, contribuendo a rafforzare il ruolo della sartoria e dell’artigianato come espressioni autentiche del Made in Italy. Vi è però anche una riflessione che accompagna questo importante risultato. Purtroppo, iniziative di tale portata internazionale trovano ancora oggi più facilmente spazio al di fuori di Napoli, una città che custodisce una delle più autorevoli tradizioni sartoriali e manifatturiere al mondo. Napoli rappresenta da sempre un punto di riferimento per il saper fare artigiano, per la cultura produttiva e per un patrimonio di competenze riconosciuto ben oltre i confini nazionali. Una realtà che meriterebbe di essere sempre più protagonista di percorsi di confronto, crescita e sviluppo internazionale. Questa consapevolezza non costituisce però un limite, ma uno stimolo, per noi, a proseguire con determinazione il lavoro intrapreso. Continueremo a costruire occasioni di incontro tra professionisti, imprese, istituzioni e nuove generazioni, favorendo una visione aperta e condivisa del futuro del settore. Siamo convinti che il futuro dell’artigianato e della manifattura italiana passi attraverso una crescente capacità di dialogo tra territori, culture e mercati, nel rispetto delle identità che rendono unico il nostro Paese”.

Con questa iniziativa, Le Mani di Napoli conferma il proprio impegno nella promozione della cultura sartoriale napoletana e italiana, contribuendo alla creazione di nuove connessioni tra territori, imprese e istituzioni e favorendo una visione sempre più internazionale del comparto. Il 17 giugno Firenze sarà un punto di riferimento per il confronto tra maestri artigiani, aziende, istituzioni e professionisti del settore, riaffermando il valore della sartoria e dell’artigianato italiano nel panorama globale e aprendo nuove prospettive di collaborazione e sviluppo per l’intero sistema manifatturiero nazionale e non solo.

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