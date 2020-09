AGI – La maggior parte delle mascherine casalinghe può svolgere efficacemente la funzione schermante anche in caso di starnuti, tosse o parlato. A questa conclusione sono giunti gli esperti dell’Università dell’Illinois a Urbana-Champaign, che hanno condotto uno studio, pubblicato sulla rivista Extreme Mechanics Letters, per determinare l’efficacia di alcuni tessuti utilizzati nelle maschere fatte in casa. “Le particelle di aerosol – spiega Taher Saif, ingegnere meccanico presso l’Università dell’Illinois a Urbana-Champaign – sono generalmente inferiori ai cinque micrometri e si trovano nell’intervallo di centinaia di nanometri. Durante il parlato, quando si tossisce o si starnutisce, tuttavia, possono essere espulse particelle che raggiungono un millimetro di diametro”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Le mascherine casalinghe schermano in modo efficace proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento