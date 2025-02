Le mele Melinda incontrano a Milano la creatività di Love Therapy

Per fashion week l’edicola di Corso Garibaldi diventa un angolo fiabesco

Milano, 23 feb. (askanews) – Per la Milano fashion week Melinda e Love Therapy uniscono dolcezza e creatività dando vita a un’inedita collaborazione. Il Consorzio Melinda, uno dei più importanti produttori di mele a livello italiano ed europeo, arriva, infatti, nella città della moda stringendo un legame con il progetto ideato da Elio Fiorucci. Protagonisti di questa collaborazione Dolcevita di Melinda e il nanetto Lovely di Love Therapy.

Dal 25 febbraio al 3 marzo l’Edicola Civic in Corso Garibaldi 83, diventa un riferimento per chi vorrà immergersi nell’atmosfera fiabesca che questa unione richiama. Qui verranno distribuite tote bag in tessuto che contengono un omaggio ispirato alla settimana della moda e, ovviamente, una mela Dolcevita.

“Siamo entusiasti di questa prima collaborazione con Love Therapy, un brand che condivide con noi valori di autenticità e creatività – afferma Jessica Paternoster, trade marketing manager di Melinda – La mela Dolcevita è simbolo di dolcezza e qualità, e unirla al mondo colorato e fiabesco di Love Therapy è un’opportunità unica per raccontare la nostra anima innovativa e il nostro impegno nel creare esperienze speciali per i consumatori”. “L’amore e la dolcezza sono la base di questa combinazione che unisce la nostra creatività con il sapore autentico di Melinda, perchè come diceva spesso Elio ‘L’amore salverà il mondo'”, aggiunge Floria Fiorucci co-founder di Love Therapy.

Il Consorzio Melinda, con le sue 400 mila tonnellate di mele raccolte ogni anno in Trentino, genera un fatturato medio di circa 300 milioni di euro e offre opportunità di lavoro a oltre 1.300 addetti. Esso rappresenta 4.000 piccole imprese agricole consorziate in 16 cooperative che coltivano complessivamente oltre 6.500 ettari di meleti.