Le migliori Notizie della settimana: data presentazione iPhone 12, novità iOS 14 beta 3 e altro

Bentrovati con il consueto appuntamento di iSpazio Best of the Week, rubrica in cui andiamo a riassumere le migliori notizie della settimana.

Nella Best of the Week di oggi:

Apple pronta a spedire nuovi prodotti | Rumor

Gli iPhone 12 supporteranno entrambe le frequenze del 5G

iPhone 2022 con obiettivo periscopico?

Le AirPods Pro 2 verranno lanciate nella seconda metà del 2021 | Rumor

Apple rilascia iOS 14 beta 3,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Le migliori Notizie della settimana: data presentazione iPhone 12, novità iOS 14 beta 3 e altro proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento