Le migliori Notizie della settimana: design nuovo iMac, prototipo AirPower e altro

Bentrovati con il consueto appuntamento di iSpazio Best of the Week, rubrica in cui andiamo a riassumere le migliori notizie della settimana.

Nella Best of the Week di oggi:

Immagini CAD iPhone 12

iOS 13.6 rivela come funzionerà CarKey

iOS 14 svela il design del nuovo iMac

Gli Apple Glass non avranno bisogno di lenti graduate

Apple risolve problema surriscaldamento AirPower

La prossima versione di iOS potrebbe chiamarsi “iPhoneOS“

AirTag con chip R1 e nuova app dedicata chiamata “Find My Tag“

Un video in super slow-motion mostra la funzione di espulsione dell’acqua di Apple Watch

Immagini CAD iPhone 12

Una serie di immagini dei presunti CAD di iPhone 12 e iPhone 12 Pro sono state condivise su Twitter questa settimana,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Le migliori Notizie della settimana: design nuovo iMac, prototipo AirPower e altro proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento