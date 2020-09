Le migliori Notizie della settimana: Evento Time Flies, Apple Watch SE ed altro

Bentrovati con il consueto appuntamento di iSpazio Best of the Week, rubrica in cui andiamo a riassumere le migliori notizie della settimana.

Nella Best of the Week di oggi:

Apple avvia la produzione di iPhone 12 ed AirTag

Lo speciale evento Apple si terrà il 15 Settembre

La produzione di chip A14X inizierà nel Q4 2020

Apple One: Il bundle di servizi Apple potrebbe essere presentato durante l’evento Time Flies

Apple rimuove i video promo di iPhone 11 da YouTube

Apple Watch SE sarà presentato all’evento del 15 Settembre

Nessun iPhone 12 avrà il display ProMotion

Trapelano le prime immagini reali del case posteriore di iPhone 12

Apple avvia la produzione di iPhone 12 ed AirTag

Secondo un nuovo rapporto,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Le migliori Notizie della settimana: Evento Time Flies, Apple Watch SE ed altro proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento