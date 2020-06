Le migliori Notizie della settimana: iOS 13.5.1 corregge exploit unc0ver, Apple a lavoro su un bundle di servizi e altro

Bentrovati con il consueto appuntamento di iSpazio Best of the Week, rubrica in cui andiamo a riassumere le migliori notizie della settimana.

Nella Best of the Week di oggi:

Apple rilascia iOS 13.5.1 correggendo l’exploit di unc0ver

iOS 14 supporterà tutti gli iPhone e iPad che seguono iOS 13

Apple Pencil sarà disponibile anche in nero | Rumor

Lo slot SIM di iPhone 12 verrà spostato sul lato opposto del dispositivo

iPad Pro mini-LED con chop A14X e 5G sarà lanciato nel 2021 | Rumor

iOS 14: Safari potrebbe includere un traduttore integrato e il supporto ad Apple Pencil

iOS 13.5.5 svela che Apple sta lavorando ad un bundle di servizi

Apple sta testando nuove scorciatoie da tastiera per modificare la luminosità su iPad

