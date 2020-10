Le migliori Notizie della settimana: Lancio iPhone 12, novità iPhone 13 e altro

Bentrovati con il consueto appuntamento di iSpazio Best of the Week, rubrica in cui andiamo a riassumere le migliori notizie della settimana.

Nella Best of the Week di oggi:

I futuri iPhone utilizzeranno un’architettura 5G NR Sub-6 GHz

Foxconn aumenta la produzione di iPhone 12

iOS 14.2 Beta conferma la rimozione delle EarPods dalla confezione di iPhone 12

iPhone 12 partirà da 64 GB, iPhone 12 Pro da 128 GB

iPhone 13 con diaplay a 120Hz

