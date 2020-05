Le migliori Notizie della settimana: macOS Catalina 10.15.5, nuovi PowerBeats Pro e altro

Bentrovati con il consueto appuntamento di iSpazio Best of the Week, rubrica in cui andiamo a riassumere le migliori notizie della settimana.

Nella Best of the Week di oggi:

Miglioramenti durata della batteria in iOS 13.5

iPhone 12 con connettore Lightning

Apple rilascia macOS Catalina 10.15.5

LG produrrà gli schermi OLED per l’iPhone 12 Max da 6,1 pollici

In arrivo nuovi cinturini Loop in pelle per Apple Watch?

Concept iPhone 12 Blue Navy

Beats lancia quattro nuove colorazioni di PowerBeats Pro

Miglioramenti durata della batteria in iOS 13.5

Sembra che,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Le migliori Notizie della settimana: macOS Catalina 10.15.5, nuovi PowerBeats Pro e altro proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento