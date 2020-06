Le migliori Notizie della settimana: novità iOS 13.6, Mac ARM e altro

Bentrovati con il consueto appuntamento di iSpazio Best of the Week, rubrica in cui andiamo a riassumere le migliori notizie della settimana.

Nella Best of the Week di oggi:

WWDC 2020: Apple annuncerà il passaggio ai Mac ARM

La produzione di iPhone 12 inizierà a Luglio | Rumor

Novità iOS 13.6

Apple registra 9 iPhone e un Mac nel database ECC

Sony presenta la Playstation 5

BOE non è riuscito a consegnare il primo lotto di display OLED per iPhone 12

Nuovo iMac,

L’articolo Le migliori Notizie della settimana: novità iOS 13.6, Mac ARM e altro proviene da Notiziedi.

