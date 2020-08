Le migliori Notizie della settimana: novità iOS 14 Beta 5, Apple Watch low cost e altro

Bentrovati con il consueto appuntamento di iSpazio Best of the Week, rubrica in cui andiamo a riassumere le migliori notizie della settimana.

Nella Best of the Week di oggi:

In arrivo tre nuovi modelli di iPhone SE nel 2021? | Rumor

Nuove immagini confermano il design dell’iPhone 12

Novità iOS 14 Beta 5

Apple è la prima società statunitense a raggiungere un valore di 2 trilioni di dollari

Un enorme leak rivela tutti i dettagli sull’iPhone 12 e non solo

Apple pronta a lanciare un Apple Watch low Cost?

