Le migliori Notizie della settimana: Recensione iPhone SE, Mac ARM, nuove AirPods, nuovo iPad Pro ed iMac economico

Bentrovati con il primo appuntamento di iSpazio Best of the Week, rubrica in cui andiamo a riassumere le migliori notizie della settimana.

Nella Best of the Week di oggi:

Recensione iPhone SE, Rumors su Mac ARM, Rumors su Nuovi AirPods Rumors su nuovi MacBook ed iMac economico

Recensione iPhone SE

Il nuovo iPhone SE è arrivato finalmente agli utenti. Anche a noi di iSpazio è arrivato ed oltre all’unboxing presente sul nostro canale YouTube abbiamo scritto anche la recensione,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Le migliori Notizie della settimana: Recensione iPhone SE, Mac ARM, nuove AirPods, nuovo iPad Pro ed iMac economico proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento