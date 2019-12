Le migliori partite della decade 2010-19: Dzeko e Kolarov show a Stamford Bridge, Chelsea-Roma 3-3

​Ci sono partite che, quando sei coinvolto direttamente, fanno male al cuore e che, al contempo, sanno far gioire e innamorare chi non si sente implicato da faccende di tifo. Succede per le rimonte apparentemente assurde, per le imprese sfiorate e poi vanificate, per i gol da incorniciare messi a segno in uno scenario come Stamford Bridge. E la ​Roma di Di Francesco sapeva essere prodiga di momenti simili, situazioni portate poi all’estremo con la rimonta da sogno contro il Barcellona: un… continua a leggere sul sito di riferimento