AGI – Massima prudenza. Per ora tutte le richieste di riaprire – ristoranti, palestre, luoghi di cultura – si scontrano con le tesi del Comitato tecnico scientifico ma anche con i timori del premier e dei ministri interessati di allentare le maglie.

Si vedrà nei prossimi giorni quale sarà l’incidenza della variante inglese e come si evolverà il quadro dei contagi ma intanto il Cts ha dato indicazioni chiare e anche l’esecutivo non ritiene di modificare la linea. Le misure restano dunque le stesse, nonostante gli inviti a considerare l’ipotesi delle riaperture. Non si può abbassare la guardia,

Le misure anti Covid non cambiano. Il Cts invita Draghi alla prudenza

