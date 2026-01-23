venerdì, 23 Gennaio , 26

Fumo, al via campagna per aumentare di 5 euro prezzo sigarette, obiettivo 50mila firme

(Adnkronos) - Al via oggi la raccolta firme...

Maltempo, Unicredit sostiene la Calabria con un piano di interventi dedicati

(Adnkronos) - Misure straordinarie per andare incontro alle...

Usa escono da Oms: “Ha agito ripetutamente contro i nostri interessi”

(Adnkronos) - Gli Usa escono dall'Organizzazione mondiale della...

Ascolti tv, 22 gennaio: ‘Don Matteo’ su Rai1 vince prime time e ‘Striscia’ torna al 18.6%

(Adnkronos) - Rai1 vince la sfida del prime...
Le modelle ricordano Valentino: ci diceva “mai senza rossetto”

Folla di vip ai funerali dello stilista

Roma, 23 gen. (askanews) – Tante modelle che hanno sfilato sulle sue passerelle hanno voluto essere presenti ai funerali di Valentino. C’è chi lo ricorda “spiritosissimo”, chi ne sottolinea la precisione “ci sgridava se non eravamo in ordine, pettinate”.Fra loro Bianca Brandolini D’Adda: “Mi diceva sempre: per favore non uscire mai di casa senza rossetto”, ha detto prima di entrare in chiesa, alla Basilica di Santa Mariadegli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica a Roma, per le esequie del grande stilista.

