Le mosse di Biden per chiudere l”era Trump’

AGI – Appena insediato, il 20 gennaio, il presidente eletto firmerà una serie di ordini esecutivi per mandare in soffitta l’eredità del suo predecessore, Donald Trump: vuole far capire che la musica nel Paese è cambiata e che la sua presidenza sarà guidata da priorità radicalmente diverse.

Biden riporterà gli Usa nell’accordo sul clima di Parigi e nell’Organizzazione mondiale della sanità, abolirà il ‘travel ban’, il bando sull’immigrazione in Usa da Paesi a maggioranza musulmana, e ripristinerà il programma che consente ai ‘Dreamer’, i sognatori, portati negli Stati Uniti illegalmente da bambini, di rimanere nel Paese.

