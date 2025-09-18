giovedì, 18 Settembre , 25

Giustizia, via libera della Camera alla riforma con 243 sì e 109 no. Tensione in Aula e seduta sospesa

(Adnkronos) - Via libera della Camera alla riforma...

Berrettini eliminato da Hangzhou, Bertolucci: “C’è rischio che sia in fase discendente”

(Adnkronos) - Matteo Berrettini subito eliminato oggi, giovedì...

Mps-Mediobanca, Nagel saluta i dipendenti e cita Orazio: “Graecia capta ferum victorem cepit”

(Adnkronos) - "Ricordatevi di quanto scrisse Orazio: “Graecia...

Imperial Brands Italia, Pulze 3.0 nuova generazione dispositivo a tabacco riscaldato

(Adnkronos) - Imperial Brands Italia annuncia il lancio...
le-municipalita-hanno-un-ruolo-strategico-per-la-vita-dei-cittadini
Le Municipalità hanno un ruolo strategico per la vita dei cittadini

Le Municipalità hanno un ruolo strategico per la vita dei cittadini

NewsLe Municipalità hanno un ruolo strategico per la vita dei cittadini
Redazione-web
Di Redazione-web

“Riteniamo le municipalità di Napoli luoghi importantissimi per la vita delle persone e per lo sviluppo dell’intera città, il ruolo che ricoprono oggi è fondamentale anche in funzione del rapporto che intercorre tra i cittadini e l’amministrazione comunale”.

Lo hanno affermato in una nota congiunta il presidente del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia di Napoli Marco Nonno (nella foto in alto) e i consiglieri comunali Giorgio Longobardi (nella foto in basso) di Fratelli d’Italia e Salvatore Guangi (nella foto al centro) di Forza Italia.

“A chi invece pensa che oggi le municipalità siano solo dei poltronifici che fungono da carrozzoni elettorali solo per fare cassa, vogliamo ricordare che all’interno delle assise municipali ci sono persone che sacrificano ogni giorno i loro affetti più cari e le loro attività professionali come ad esempio tutti i rappresentanti di Fratelli d’Italia e di Forza Italia presenti nei parlamentini cittadini.

Le municipalità sono un presidio di democrazia, uno strumento di partecipazione attiva alla vita pubblica e un canale indispensabile di dialogo e confronto. Ben venga l’indagine della Corte dei conti e della Guardia di Finanza sui costi delle municipalità, ci auguriamo che anche in questa vicenda si faccia piena luce, l’operato dei consiglieri municipali non può essere macchiato da sprovveduti e disonesti”.

Dello stesso parere è il consigliere della X municipalità Massimo Scherillo che rincara la dose. “Non possiamo subire attacchi generali a causa di chi agisce in modo poco lecito, molti di noi sono in prima linea da anni nella massima correttezza e rispetto delle istituzioni e chiediamo a gran voce di far chiarezza immediatamente scovando i disonesti”

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.