Le Municipalità hanno un ruolo strategico per la vita dei cittadini

“Riteniamo le municipalità di Napoli luoghi importantissimi per la vita delle persone e per lo sviluppo dell’intera città, il ruolo che ricoprono oggi è fondamentale anche in funzione del rapporto che intercorre tra i cittadini e l’amministrazione comunale”.

Lo hanno affermato in una nota congiunta il presidente del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia di Napoli Marco Nonno (nella foto in alto) e i consiglieri comunali Giorgio Longobardi (nella foto in basso) di Fratelli d’Italia e Salvatore Guangi (nella foto al centro) di Forza Italia.

“A chi invece pensa che oggi le municipalità siano solo dei poltronifici che fungono da carrozzoni elettorali solo per fare cassa, vogliamo ricordare che all’interno delle assise municipali ci sono persone che sacrificano ogni giorno i loro affetti più cari e le loro attività professionali come ad esempio tutti i rappresentanti di Fratelli d’Italia e di Forza Italia presenti nei parlamentini cittadini.

Le municipalità sono un presidio di democrazia, uno strumento di partecipazione attiva alla vita pubblica e un canale indispensabile di dialogo e confronto. Ben venga l’indagine della Corte dei conti e della Guardia di Finanza sui costi delle municipalità, ci auguriamo che anche in questa vicenda si faccia piena luce, l’operato dei consiglieri municipali non può essere macchiato da sprovveduti e disonesti”.

Dello stesso parere è il consigliere della X municipalità Massimo Scherillo che rincara la dose. “Non possiamo subire attacchi generali a causa di chi agisce in modo poco lecito, molti di noi sono in prima linea da anni nella massima correttezza e rispetto delle istituzioni e chiediamo a gran voce di far chiarezza immediatamente scovando i disonesti”