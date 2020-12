AGI – Si chiama polietilenglicole, o PEG, è un composto dei vaccini per Covid-19 basati sull’RNA messaggero e sembra in grado di scatenare rare reazioni allergiche, osservate in almeno otto persone che hanno ricevuto la dose immunizzante di Pfizer BioNTech nelle ultime due settimane. A riportarlo un report della rivista Science, dove si legge anche che il PEG non è mai stato utilizzato in un vaccino approvato, ma si trova in alcuni farmaci che annoverano l’anafilassi tra i potenziali effetti collaterali rari.

“Questa condizione provoca eruzioni cutanee, pressione sanguigna precipitosa, mancanza di respiro e battito cardiaco accelerato – spiegano gli esperti – questo implica che alcuni pazienti precedentemente esposti alla sostanza potrebbero avere alti livelli di anticorpi contro il PEG,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Le nanoparticelle di Peg causano reazioni allergiche al vaccino proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento