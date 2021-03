Le nomine sul tavolo di Draghi, Bernardo Mattarella verso Invitalia

ROMA – Le centinaia di poltrone in scadenza nelle società pubbliche cambieranno nei prossimi mesi il profilo del potere così come è stato disegnato negli ultimi tre anni, prima dall’esecutivo gialloverde e poi da quello giallorosso. Il governo Draghi manderà definitivamente in soffitta l’era Conte con un pacchetto di nomine che saranno gestite sia a Palazzo Chigi che al Tesoro, ma che dovranno accontentare anche gli appetiti della nuova maggioranza. Il segnale di discontinuità che ha lanciato l’ex governatore della Bce è evidente: in due settimane ha cambiato il vertice della squadra che dovrà gestire uno dei dossier più importanti: la campagna vaccinale.

