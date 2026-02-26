le-nonne-di-ostuni-ballano-sanremo-2026:-sui-social-i-video-con-brani-di-elettra-lamborghini-e-sal-da-vinci

ROMA – Le ormai celebri nonne di Ostuni dell’Associazione Filo di Arianna, dopo l’exploit avuto con “Espresso Macchiato” di Tommy Cash, continuano a ballare sulle note dei successi più attuali. In occasione della settimana di Sanremo 2026, le signore hanno così scelto due brani in gara al Festival come sottofondo musicale delle loro performance social. Sulla pagina Instagram ufficiale dell’associazione hanno presentato la loro personale coreografia di “Voilà” di Elettra Lamborghini e “Per sempre si” di Sal Da Vinci con tanto di appello ai due artisti qualora volessero coinvolgerle in qualche occasione ufficiale. “Siamo pronte”, hanno scritto a Lamborghini e “Sposaci”, a Da Vinci. A gennaio scorso, le nonnine si erano cimentate con il brano “Anema e core” portato da Serena Brancale al Festival dello scorso anno.

