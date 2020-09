“Le nostre app non sono pronte per iOS 14”, alcuni sviluppatori criticano Apple

In occasione dell’evento “Time Flies”, Apple ha annunciato che iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 e tvOS 14 saranno disponibili per tutti oggi.

In sostanza, gli aggiornamenti beta servono agli sviluppatori per testare e preparare le loro app per le nuove funzionalità dei nuovi software, come i widget o le App Clips per iOS 14.

L’anno scorso iOS 13 è stato lanciato al pubblico 10 giorni dopo il keynote di Settembre 2019, dando agli sviluppatori tutto il tempo per testare le loro app sulla Golden Master di iOS 13.

