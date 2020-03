Decantare le novelle del ​Decamerone sui social come per l’epidemia della peste del ‘300. E’ l’iniziativa che è partita oggi e durerà almeno fino all”11 maggio grazie a una ‘brigata’ di 300 persone reclutate in Italia e all’estero dalla Scuola Normale di Pisa che leggerà a distanza l’opera di Giovanni Boccaccio, considerato un capolavoro della letteratura mondiale ‘riscoperto’ in questi giorni anche grazie alla complicità dell’emergenza coronavirus.

Le letture saranno trasmesse alle 11 e alle 18.30 (talvolta anche alle 15.30) sulla pagina Facebook della Scuola e sul suo canale YouTube. Già online i primi due video.

In poche ore il lavoro di ingaggio ha registrato oltre 30mila visualizzazioni sui social della call aperta dalla Normale per reclutare i 300 lettori a distanza.

L’articolo Le novelle del ​Decamerone vengono declamate sui social proviene da Notiziedi.

