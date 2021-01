Le novità del piano straordinario d viabilità Cortina 2021

Il commissario di Governo per l’attuazione del piano nonché presidente di Anas, Claudio Andrea Gemme, nel corso di un incontro con il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina e il commissario per le opere dei Mondiali di sci, Valerio Toniolo, ha presentato lo stato di avanzamento dei lavori e le nuove iniziative. L’incontro è stato l’occasione per il commissario Gemme, il cui incarico è stato prorogato dal decreto Milleproroghe fino al 31 dicembre 2022, per annunciare un nuovo intervento strategico per il Territorio volto a migliorare ulteriormente la sicurezza della SS 51 “Alemagna”. “Si tratta – ha spiegato – della riqualificazione della viabilità di accesso alla zona produttiva denominata ‘Pian da Lago’,

