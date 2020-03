Le nuove restrizioni in Piemonte

“Se non lo facciamo adesso rischiamo che sia inutile”. Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio in serata ha annunciato un ulteriore stretta sulle misure imposte per limitare il contagio da coronavirus. In particolare, la nuova ordinanza firmata in serata dal vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso e operativa da domani, dispone la chiusura di uffici pubblici e studi professionali, vieta gli spostamenti verso le seconde case e limita le attività mercatali.

“Chiudiamo tutto quello che è possibile chiudere in base ai poteri di cui dispongono le Regioni – spiega Cirio – questa è la più grande emergenza affrontata dal dopoguerra ad oggi.

