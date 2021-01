AGI – Il sistema della divisione delle regioni in zone gialle, arancioni o rosse proseguirà, ma le soglie di rischio per entrare in una determinata fascia potrebbero essere riviste al ribasso: Rt 1 per le ‘arancioni’ e 1,25 per le ‘rosse’.

È una delle ipotesi illustrate dal governo durante il vertice con i rappresentanti delle Regioni e dei Comuni sul Dpcm con le nuove misure per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Documento che Palazzo Chigi dovrebbe varare entro sabato 16 gennaio.

Tra le novità allo studio, anche il divieto alle vendite all’asporto delle bevande nei bar dalle 18 (una stretta sulla movida,

L’articolo Le nuove soglie per le zone arancioni e e le zone rosse. E spunta anche una zona bianca proviene da Notiziedi.

