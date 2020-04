Le nuove stime di consegna di iPhone SE scivolano all’inizio di Maggio

Apple ha iniziato ad accettare i preordini per il nuovo iPhone SE dalle ore 14:00 di questo pomeriggio, e soltanto poche ore dopo, le stime di consegna per il dispositivo sono salite alla prima settimana di maggio per qualsiasi combinazione di colore, archiviazione e corriere.

Il nuovo iPhone SE rimane disponibile per la consegna il giorno del lancio, venerdì 24 aprile, in alcuni altri paesi, tra cui Australia e Regno Unito.

Anche se le nuove stime di spedizione potrebbero essere interpretate come un segnale di forte domanda,

L’articolo Le nuove stime di consegna di iPhone SE scivolano all’inizio di Maggio proviene da Notiziedi.

