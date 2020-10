Le nuove uscite nelle sale

Ha già fatto tanto parlare, prima ancora dell’uscita”, “Lockdown all’italiana” di Enrico Vanzina che adesso affronta il giudizio degli spettatori nelle sale. E chi non gradisce la comicità vanziniana può trovare valide alternative tra le novità della settimana: altri due film italiani, “Il caso Pantani” e “Alessandra”, la rivisitazione di un classico come “La vita straordinaria di David Copperfield”, l’intrigante “Imprevisti digitali” e il thriller “The secret”. I più piccoli gradiranno l’animazione di “Trash” e gli appassionati d’arte il docu “Maledetto Modigliani”. Enrico Vanzina raccoglie ufficialmente il testimone dallo scomparso fratello Carlo per debuttare alla regia. Ma il marchio di fabbrica sembra immutato.

