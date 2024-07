le-olimpiadi-invernali-del-2034-negli-usa,-a-salt-lake-city

Lo Utah ospitò anche i Giochi del 2002

Roma, 24 lug. (askanews) – I Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali torneranno a Salt Lake City nel 2034. Lo ha confermato la 142esima Sessione del CIO che ha eletto Salt Lake City-Utah 2034 come sede dei XXVII Giochi Olimpici Invernali e dei relativi Giochi Paralimpici Invernali. Quando si svolgeranno i Giochi, saranno trascorsi 32 anni da quando la città ha ospitato i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali nel 2002.

I Giochi del 2034 hanno l’ambizione di estendere i benefici dei Giochi del 2002 a una nuova generazione, offrendo un’esperienza di alto livello per atleti e visitatori in strutture all’avanguardia. Grazie ai Giochi del 2002, nello Utah esistono già comunità, organizzazioni e programmi ben collegati. Tra questi, la Utah Olympic Legacy Foundation, che coinvolge i giovani negli sport invernali attraverso campi e programmi di sviluppo, e la Youth Sports Alliance, nata nel 2002 come parte di un’iniziativa volta ad aumentare il numero di bambini delle contee di Summit e Wasatch dello Utah che praticano sport invernali.