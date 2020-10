Le pagelle di Koulibaly contro l’AZ Alkmaar: “Brutta serata, permette la girata vincente di De Wit”

La prestazione di Kalidou Koulibaly è stata giudicata mediocre da parte dei quotidiani, in occasione di Napoli-AZ Alkmaar. Il gol di De Wit nasce anche dal cattivo posizionamento del senegalese, che non interviene come e quando dovrebbe sull’avversario.

Di seguito i voti dei principali quotidiani sportivi:

Corriere dello Sport 5

Che non sia in grande spolvero si capisce già nel primo tempo, quando si complica la vita da solo in un disimpegno palla al piede un po’ così. Casualità, per carità, ma il vuoto su de Wit a centro area, sull’1-0, è un buco vero. Troppe distrazioni: brutta serata.

Gazzetta dello Sport 5

Resta fermo permettendo la girata vincente di De Wit.

Il Mattino 5

Partecipa da centrocampista aggiunto alla manovra, come se fosse una mediana a tre con Fabian a destra, Lobotka al centro e il centrale che si sposta in posizione di interno mancino. Poi però vede la palla passargli vicino e De Wit può colpire troppo in solitudine ed è una di quelle distrazione che sovente fa.

