Le pagelle di Mertens contro l’AZ Alkmaar: “Cerca Osimhen, ma sono briciole. Un solo tiro, poi non c’è traccia”

Non ha inciso ieri Dries Mertens. In occasione di Napoli-AZ Alkmaar, il belga non è riuscito a essere efficace in fase offensiva e la maggior parte dei quotidiani sportivi ha giudicato da 5 la sua prestazione:

Corriere dello Sport 5,5

É il regista offensivo e il rifinitore, a maggior ragione in assenza di Insigne, e ha lo sguardo fisso su Osimhen: dialoga con lui, lo cerca, prova a innescarlo e a lanciarlo in verticale. Proprio come con l’Atalanta: ma questa volta sono briciole. Anche al tiro: nel primo tempo cerca il giro in area, il suo must, ma non gli dice bene.

Gazzetta dello Sport 5

Un solo tiro, peraltro pericoloso, poi di lui non c’è traccia.

Il Mattino 5