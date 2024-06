le-pen-fa-campagna-sull’ucraina:-niente-soldati-per-kiev

ROMA – Se il partito Rassemblement National (Rn) vincerà in Francia alle elezioni anticipate, il presidente Emmanuel Macron non riuscirà più ad avere una maggioranza in Parlamento che autorizzi l’invio di truppe all’Ucraina: questo il messaggio che la leader di Rn, Marine Le Pen, ha lanciato all’attuale capo dello Stato, che non ha escluso la possibilità di inviare militari francesi per sostenere l’esercito ucraino contro quello russo.

Le Pen ha così ribadito il “disimpegno” del partito rispetto al conflitto russo-ucraino. Ma la presa di posizione cade anche in una giornata particolare: si tiene da oggi 27 giugno e per tutta la giornata di domani a Bruxelles il summit dei leader europei – dopo le elezioni del 6-9 giugno – per decidere le nomine alle cariche più importanti delle istituzioni: presidenza della Commissione e del Consiglio, e Alto rappresentante per la politica estera. I temi su cui i politici dovranno trovare un punto di incontro sono, tra gli altri, il sostegno militare all’Ucraina, la crisi in Medio Oriente, la politica migratoria.

Nonostante un primo tavolo di confronto informale della scorsa settimana si sia concluso in un nulla di fatto, sul tavolo restano ancora gli stessi tre nomi: la tedesca Ursula von der Leyen alla Commissione, il portoghese Antonio Costa al Consiglio e l’estone Kaja Kallas alla Rappresentanza esterna dell’Ue.

