sabato, 27 Dicembre , 25
le-piu-belle-immagini-delle-celebrazioni-del-natale-nel-mondo
Le più belle immagini delle celebrazioni del Natale nel mondo

Le più belle immagini delle celebrazioni del Natale nel mondo

Video NewsLe più belle immagini delle celebrazioni del Natale nel mondo
Redazione-web
Di Redazione-web

La prima messa di Papa Leone, il card. Pizzaballa a Betlemme

Milano, 27 dic. (askanews) – In tutto il mondo i cristiani hanno celebrato il Natale con la tradizionale messa che celebra la nascita di Gesù. Le immagini più belle delle celebrazioni: dalla prima messa di Natale in Vaticano per Papa Leone, alla messa a Betlemme per il Patriarca latino di Gerusalemme che è tornato a parlare della difficile situazione di Gaza. Tanti i luoghi nel mondo dove i cristiani sono in difficoltà come in Pakistan e in Iraq, ma ci sono anche le grandi celebrazioni di festa.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.