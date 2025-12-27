Le più belle immagini delle celebrazioni del Natale nel mondo

La prima messa di Papa Leone, il card. Pizzaballa a Betlemme

Milano, 27 dic. (askanews) – In tutto il mondo i cristiani hanno celebrato il Natale con la tradizionale messa che celebra la nascita di Gesù. Le immagini più belle delle celebrazioni: dalla prima messa di Natale in Vaticano per Papa Leone, alla messa a Betlemme per il Patriarca latino di Gerusalemme che è tornato a parlare della difficile situazione di Gaza. Tanti i luoghi nel mondo dove i cristiani sono in difficoltà come in Pakistan e in Iraq, ma ci sono anche le grandi celebrazioni di festa.