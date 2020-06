Le più inaspettate e sorprendenti retrocessioni dalla Serie A alla B

La lotta per non retrocedere, esattamente come quella per la vittoria dello Scudetto, ogni anno tiene con il fiato sospeso migliaia di tifosi in tutta Italia. Nella maggior parte delle volte sono stati i club neo-promossi a lottare per mantenere la categoria ma non sono mancate le occasioni in cui nella lotta per non retrocedere sono state coinvolte squadre blasonate medio-grandi: a questo riguardo andiamo a scoprire alcune tra le più sorprendenti ed inaspettate retrocessioni dalla Serie A… continua a leggere sul sito di riferimento