AGI – Se la vittoria di Donald Trump su Hillary Clinton nel 2016 aveva dato un sonoro schiaffo alla credibilità dei sondaggisti, il recupero del presidente in carica nei confronti dello sfidante Joe Biden ha quasi l’aria del colpo di grazia. Il vantaggio che i maggiori istituti avevano dato all’ex first lady alla vigilia del voto di 4 anni fa, in fondo, rientrava in diversi casi nel famoso margine di errore di 3 o 4 punti. Ben più clamorosa è la distanza tra il vantaggio di 7, 10, addirittura 12 punti che ancora una settimana fa molte società di rilevazione assegnavano a Biden e i numeri effettivi di oggi,

L'articolo Le presidenziali Usa del 2020 sono state la Waterloo dei sondaggisti proviene da Notiziedi.

