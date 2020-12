Le prime dosi del vaccino Pfizer in Italia il 26 dicembre

AGI – Le prime 9.750 dosi di vaccino Pfizer arriveranno in Italia il 26 dicembre, in vista del ‘Vaccination Day’ europeo stabilito per il 27 dicembre. Lo ha reso noto Pfizer durante la conferenza stampa on line di questa mattina, nella quale sono state spiegate nel dettaglio le caratteristiche di questo vaccino: “Stimola la risposta immunitaria e prepara l’organismo a rispondere a eventuali contatti con il virus e a contrastare quindi l’eventuale infezione – ha sottolineato Valentina Marino, direttore medico di Pfizer Italia – L’Mrna non entra in contatto con il Dna, ma entra nella cellula, lascia il suo messaggio e scompare.

