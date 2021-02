Le prime immagini dal Gewiss Stadium: Napoli in campo per il riscaldamento – FOTO

Atalanta e Napoli si sfidano questa sera nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. I ragazzi di Gattuso vorranno riscattare la sconfitta patita sabato in campionato contro il Genoa in quel di Marassi. Complici le indisponibilità di Manolas e Koulibaly, il tecnico calabrese è costretto a schierare una coppia di centrali difensivi inedita composta da Maksimovic e Rrahmani. A centrocampo rientra Bakayoko mentre in attacco fiducia dal primo minuto ad Osimhen.

Atalanta-Napoli, Gattuso lancia Osimhen dal primo minuto

(Getty Images)

Il club azzurro ha appena pubblicato su twitter le immagini del riscaldamento direttamente dall’impianto bergamasco:

FABIAN CARICO SUI SOCIAL: LO SPAGNOLO PRONTO PER L’ATALANTA

