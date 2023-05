Le prime pagine dei quotidiani di Lunedì 15 Maggio 2023

“Finalmente ci siamo” Firenze, 15 mag. (askanews) – “Una svolta per la Toscana, per Firenze e per tutto il paese”. A dirlo il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, Giani “orgoglioso” dell’avvio dei lavori per il passante AV di Firenze, che arriva dopo il revamping della fresa e...