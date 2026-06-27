le-prime-pagine-di-sabato-27-giugno-2026

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LEGGE ELETTORALE IN AULA CAMERA, AL VIA DISCUSSIONE GENERALE
E' iniziato nell'Aula della Camera, con la discussione generale, l'esame della legge elettorale. L'approvazione in prima lettura,...
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