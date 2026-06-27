sabato, 27 Giugno , 26

“Iran derubato”, scoppia caso fuorigioco a Mondiali. Ma non conoscono la regola

(Adnkronos) - "Iran derubato ai Mondiali 2026". Su...

Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 5.6

(Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 5.6 gradi...

Mondiali, dramma Iran: rigore sbagliato, gol annullato e traversa nel recupero

(Adnkronos) - Psicodramma Iran ai Mondiali 2026. Oggi,...

Triplice omicidio a Roma: uccisi padre, madre e figlia di 8 anni. Il figlio ferito non è in pericolo di vita

(Adnkronos) - Indagini a tappeto a Roma dopo...
HomePoliticaLe prime pagine di sabato 27 giugno 2026
le-prime-pagine-di-sabato-27-giugno-2026
Le prime pagine di sabato 27 giugno 2026
Politica

Le prime pagine di sabato 27 giugno 2026

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 5.6
Next article
“Iran derubato”, scoppia caso fuorigioco a Mondiali. Ma non conoscono la regola

POST RECENTI

Politica

VIDEO | Expoaid, Pagano (Fand-Anmic): “Bilancio positivo, ora in campo le buone prassi”

ROMA - E' "positivo" il bilancio che Nazaro Pagano, presidente di Fand e Anmic, fa dei primi due giorni di ExpoAid, l'evento nazionale dedicato al...
Politica

Tg Politico Parlamentare, l’edizione di venerdì 26 giugno 2026

https://youtu.be/QGwyoV0PXPU LEGGE ELETTORALE IN AULA CAMERA, AL VIA DISCUSSIONE GENERALE E' iniziato nell'Aula della Camera, con la discussione generale, l'esame della legge elettorale. L'approvazione in prima lettura,...
Politica

Ranucci difende Report: “Avrei cose più belle da fare, ma devo rispondere alle caz…del Foglio”

ROMA - "Il fango del 'Foglio'. Di fronte a fatti falsi, parziali e mal interpretati, mi tocca sprecare del tempo che avrei potuto dedicare alle...
Politica

Legge elettorale, Magi (+ Europa) occupa l’Aula: “Questo è un colpo di Stato”

ROMA - "Io ho il massimo rispetto per il Presidente, per i Vicepresidenti e per gli assistenti parlamentari. Però io credo che questa legge elettorale...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.