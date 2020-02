Le probabili formazioni della 23ª giornata di Serie A

La domenica di chi rientra e di chi deve giocare. Sempre e comunque. Il mercato è finito, lasciando più di qualche allenatore scontento in vista della seconda parte della stagione. Come Simone Inzaghi, che non può esternare nervosismo, ma al quale certo un attaccante avrebbe fatto comodo per lo sprint della sua Lazio: a Parma invece nella seconda fatica settimanale prima dell’Inter Ciro Immobile è costretto a giocare causa assenza di alternative nonostante la diffida pendente. Non ha di questi… continua a leggere sul sito di riferimento