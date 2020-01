L’uscita del Regno Unito dall’Unione europea non segna la fine del lungo e tortuoso processo di Brexit. Le bandiere Ue verrano tolte dagli uffici istituzionali, mentre Londra non avrà più accesso ai cablo diplomatici europei, ma di fatto poco cambierà nei prossimi 11 mesi, in cui si svolgeranno intensi negoziati per arrivare all’accordo sulle relazioni future tra Ue e Gram Bretagna. Ecco le date chiave per i passi da compiere.

31 gennaio: il giorno della Brexit

Il Regno Unito lascia l’UE il 31 gennaio, data già rinviata tre volte dal referendum del giugno 2016. Il Paese entrerà in una fase di transizione in cui i suoi rapporti con i 27 rimarranno invariati fino al 31 dicembre 2020.

L’articolo Le prossime tappe del divorzio tra Londra e Bruxelles proviene da Notiziedi.

