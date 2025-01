Le quattro soldatesse israeliane liberate hanno incontrato i genitori

Portavoce forze israeliane: vogliamo il rilascio anche dei civili

Roma, 25 gen. (askanews) – Le quattro soldatesse israeliane liberate oggi da Hamas nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza hanno riabbracciato i loro familiari. L’ha comunicato il portavoce delle Forze di difesa israeliane Daniel Hagari.

“I genitori stanno ora incontrando le loro figlie nel centro di accoglienza a Re’im. Abbiamo completato i preparativi per il loro ritorno. Da lì, proseguiranno con i loro genitori verso l’ospedale. La mattina del 7 ottobre, le soldatesse hanno agito con coraggio contro il nemico. Molte sono cadute nella feroce battaglia – abbracciamo le famiglie e siamo al loro fianco”, ha dichiarato Hagari.

“Continuiamo a fare progressi – ha aggiunto – nell’attuazione dell’accordo per il ritorno degli ostaggi e stiamo aspettando responsabilmente l’arrivo di altri ostaggi nel prossimo futuro. Hamas non ha rispettato l’accordo di dare priorità al ritorno dei civili. Insisteremo per il ritorno di Arbel Yehoud, così come di Shiri e dei bambini della famiglia Bibas, per i quali siamo profondamente preoccupati”.