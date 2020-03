Le quattro strategie per combattere Covid-19

Dai sistemi di tracciamento digitali dei coreani alla scelta di Boris Johnson di non voler fare nulla per contrastare la diffusione del virus, passando per le quarantene militarizzate dei cinesi e per quelle con le suonate dai balconi degli italiani, la reazione dei diversi paesi al coronavirus sta mostrando una serie di approcci molto diversi tra loro che si possono spiegare anche considerando le diverse attitudini culturali e politiche dei paesi interessati.

Il coronavirus sta infatti mostrando i limiti dei nostri sistemi politici, delle nostre libertà e sta mostrando in maniera plastica a quanto le nostre società sono disponibili a rinunciare in cambio della sicurezza.

