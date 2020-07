Le ragazze del centralino 5 su Netflix: trama e cast della seconda parte di stagione

Si conclude la prima produzione spagnola di Netflix. Dopo la prima parte, resa disponibile lo scorso febbraio, dal 3 luglio, la piattaforma pubblica la seconda parte de Le ragazze del centralino 5 (in originale Las chicas del cable). In questi ultimi cinque episodi scopriremo come finiranno le storie di Lidia, Carlota, Marga e Sara, un gruppo di centraliniste nella Madrid degli anni Trenta alle prese con lotte per ottenere il rispetto e l’uguaglianza. Inizialmente, la storia segue la relazione Alba Romero, sotto l’identità di Lidia Aguilar, e Francisco Gómez. I due, innamorati da ragazzi, si sono persi di vista dopo essere giunti a Madrid 10 anni prima. La narrazione prende il via proprio dal loro casuale ritrovo nella città spagnola.

Le ragazze del centralino 5 su Netflix: la trama della seconda parte

La quinta stagione de Le ragazze del centralino parte dagli sconvolgenti eventi degli ultimi episodi, culminati con la morte di Angeles. La prima parte del capitolo finale si è invece conclusa con un’importante vittoria storica: i nazionalisti hanno trionfato sui repubblicani, e ciò dà inizio alla lunga dittatura di Francisco Franco, che sarebbe terminata solo con la sua nel 1975. In questa seconda parte di stagione, scopriamo che Carmen, madre di Carlos, è in realtà ancora viva e medita vendetta contro Lidia e le sue amiche. Tramite alcuni flashback, scopriremo l’origine dell’odio di Carmen nei confronti di Lidia, quando lei era ancora fidanzata con suo figlio Carlos.

Le ragazze del centralino 5: il cast dell’ultima stagione

Un folto cast di attori compone Le ragazze del centralino 5. Si parte da Blanca Suarez nel ruolo di Alba Romero Méndez / Lidia Aguilar Dávila; Yon González interpreta Francisco Gómez; Ana Fernández García è Carlota Rodríguez de Senillosa; Nadia de Santiago è Marga Suárez Pazos; Martiño Rivas è Carlos Cifuentes; Ana Polvorosa interpreta Sara Millán / Óscar Ruiz; Nico Romero è Pablo Santos; Concha Velascisco interpreta Carmen Benevides; Antonio Velázquez è Cristóbal Cuevas Hernández; e Nico Romero nei panni di Julio Santos. New entry di stagione, Denisse Peña nel ruolo di Sofía Pérez Vidal; Raúl Mérida, figlia adolescente di Mario e Ángeles; Raúl Mérida è Felipe; Miguel Diosdado è Isidro Barrero; e Alex Hafner nel ruolo di James Lancaster.

